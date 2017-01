Claudio D'Alessio, selfie in mutande in versione modello tutto muscoli e addominali

10:37 - Autoscatto in mutande, addominali scolpiti, muscoli e fisico palestrato, Claudio D'Alessio figlio del cantante Gigi posta un selfie "narcisistico" dalla palestra, che sembra tanto un messaggio alla sua ex Nicole Minetti: "Guarda cara, cosa ti stai perdendo". Chissà se la ex consigliera regionale è ancora "sensibile" al suo fascino macho...

Sfogliando l'album social del bel D'Alessio jr si capisce che il recente autoscatto non è un episodio isolato. Pare proprio che il giovane nutra una profonda autostima verso se stesso e il proprio fisico scolpito. Lo scatto preferito è quello a petto nudo, al mare o in palestra, muscoli ben in vista. Qualche foto con Nicole, quando la love story esisteva ancora e qualcuna in famiglia. ma a prevalere sono i selfie in versione modello. Che Claudione miri alla passerella? Certo la fine della sua breve e un po' burrascosa relazione con la Minetti non lo ha demoralizzato. Se non sarà Nicole a subire il fascino dei suoi muscoli, presto qualcun'altra cadrà ai suoi piedi, colpita da cotanto macho-man...!