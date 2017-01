Claudia Schiffer, i 45 anni della top model che divenne sinonimo di bellezza

Per più di un decennio il suo nome è stato il paradigma della bellezza . Bionda e statuaria, Claudia Schiffer è tra le top model degli anni 90 quella che forse più è entrata nel mito e oggi compie 45 anni . Abbandonato il mondo della moda nel 2009, oggi Claudia, oltre che mamma di tre figli, è impegnata in cause umanitarie e nel 2011 ha lanciato una propria linea di maglieria.

Nata a Rheinberg il 25 agosto del 1970, Claudia è stata un avvocato mancato. Il suo desiderio più grande infatti sarebbe stato quello di seguire le orme di papà Gudrun. Buon per il resto del mondo che le cose siano andate diversamente. Il merito va al capo di un'importante agenzia di modelle che un giorno, nel 1987, la nota a Dusseldorf e la convince a buttarsi nel mondo della moda. Con quel fisico e quel fascino Claudia non ci impiega molto a fare il salto di qualità, che arriva a fine anni 80 quando Karl Lagerfeld decide che sarà lei il nuovo volto di Chanel.



Se gli anni 90 sono stati gli anni delle super top model, Claudia è stata la regina, anche se qualche sua collega ha avuto una carriera più lunga. La sua fama travalica il mondo della moda e, tra numerosi spot televisivi e qualche video musicale (Bon Jovi per esempio), il suo nome diventa sinonimo di bellezza e lei il paradigma a cui tutte si rifanno. A completare l'immagine di personaggio top manca l'amore celebre, ma ben presto arriva anche quello. E' il mago illusionista David Copperfield, al quale rimane legate per molti anni. Amore celebre ma non quello della vita. Quello arriva nelle vesti del produttore Matthew Vaughn. Un matrimonio, nel 2002, e tre figli.



Gli anni avanzano e la vita privata prende sempre più spazio. Così nel 2009 Claudia dice addio alle passerelle. Non alla bellezza, di cui resta un simbolo ogni volta che si presenta a un evento pubblico o che presta il proprio volto a una campagna pubblicitaria. Per il resto si dedica all'impegno sociale, con l'Unicef. Perché evidentemente Claudia non è solo bella fuori.