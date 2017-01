Claudia Romani, tredici acrobazie hot in riva al mare

13:40 - A Miami e in micro bikini Claudia Romani offre ai suoi fan una sequenza di acrobazie stuzzicanti degne di nota. Prima in piedi mostra le sue grazie frontali, poi sul lettino si piega posizionando proprio di fronte all'obiettivo dei paparazzi il suo ben tornito lato B appena coperto da un filo di tessuto. In posizione yoga, a testa in giù si dedica ad eleganti sforbiciate con le gambe in aria.

Altro che bon ton in spiaggia, la Romani non conosce limiti di posizioni mentre si sollazza a pochi passi dal mare. Come se fosse sul suo personalissimo palco regala ai flash dei siparietti curiosi mettendo in mostra le sue grazie. Seno sempre ben strizzato a portata di sguardo, pancia ultrapiatta e sedere scoperto, con qualche lieve traccia di buccia d'arancia, sono i graditi “argomenti” su cui la modella italiana fa sempre più spesso parlare di sé. Se poi a tanta prosperità si uniscono acrobazie pepate, lo spettacolo si fa sempre più interessante...