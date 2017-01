Claudia Romani, per Halloween è un'arbitra in gonnella e senza slip

Un'arbitra così metterebbe tutti d'accordo in campo e fuori dal campo. Claudia Romani fa prove di Halloween indossando un mini dress a righe bianconere con gonnellina ad altezza fondoschiena e, apparentemente, nulla sotto. Qualche posa ammiccante su un prato a Miami, il fischietto in bocca e il lato B in bella vista per una partita ad altissimo tasso erotico.