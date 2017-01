Claudia Romani... il lato piccante del Natale

13:07 - Santa girls super sexy con cappello e bikini rosso a Miami. Claudia Romani e l'amica Erika posano sfoggiando il loro lato... piccante del Natale. Una bionda e una mora da far surriscaldare l'atmosfera delle feste natalizie, già calda sotto il solleone della Florida. In una serie di scatti mozzafiato la modella abruzzese mette nuovamente in mostra il suo ormai leggendario fondoschiena scolpito. Un vero regalo per i suoi ammiratori.

Le curve procaci della Romani sono ormai un appuntamento fisso su Instagram, dove i suoi scatti super sexy deliziano i cultori della bellezza mediterranea. E Claudia, con il suo décolleté prosperoso, le forme sinuose e un lato B scultoreo ne è sicuramente una degna rappresentante. Un tocco di "made in Italy" sulle spiagge di Miami, dove la modella trascorre gran parte del suo tempo sotto gli occhi di paparazzi e ammiratori.