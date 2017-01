Claudia Pandolfi, shopping prenatal

10:58 - Nono mese di gravidanza e pancione lievitato per Claudia Pandolfi, immortalata in un negozio di articoli per bebè e alle prese con la scelta degli ultimi accessori per il bebè in arrivo. Un altro maschio, il secondo per l'attrice, che ha avuto Gabriele nove anni fa dal suo matrimonio con Roberto Angelini, il primo con il fidanzato attuale Marco De Angelis.

Il parto è previsto per gennaio e l'attrice, che ha compiuto 41 anni lo scorso novembre, sta ultimando gli acquisti "utili" per il nuovo bebè in arrivo, dalla carrozzina al corredo. Claudia ha conosciuto Marco nel 2013 sul set della fiction "Il tredicesimo apostolo" e da allora i due non si sono più lasciati. Del resto già dopo la fine della sua relazione con il cantautore Angelini, lei aveva dichiarato che sola non era capace di stare e con De Angelis sembra proprio che abbia trovato la persona giusta. Con cui allargare la famiglia. "E' più giovane di me (di un anno, ndr) e anche più romantico" aveva rivelato qualche tempo fa parlando del compagno "Non riesco a stare da sola, devo relazionarmi con la mia famiglia, con mio figlio e con qualcuno di cui mi innamoro".