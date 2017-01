Claudia Pandolfi sarà mamma bis

10:03 - Festeggiano poco più di un anno d'amore e non solo. Per Claudia Pandolfi e Marco De Angelis ci sarebbe, secondo il settimanale Diva e Donna, una cicogna in volo. A conferma ecco le immagini del settimanale che mostrano un bel pancino far capolino dal cardigan dell'attrice. Pizzicata a Sabaudia, Claudia in canotta nera e pantaloni avrebbe mostrato le prime dolci curve.

Ha conosciuto Marco durante le riprese della fiction di Canale 5 “Il tredicesimo apostolo” e da allora non si sono più lasciati. Lei del resto aveva dichiarato che sola non può stare e con De Angelis pare aver trovato la persona giusta. Le foto di Diva e donna mostrano una pandolfi dolce e innamorata che tra coccole e abbracci mostra una silhouette arrotondata. Per Claudia si tratterebbe della seconda gravidanza dopo la nascita di Gabriele, 8 anni, avuto dal cantautore Roberto Angelini



ANCHE ROBERTO FLAHERTY IN... ATTESA

Sullo stesso settimanale l'attore lorenzo Flaherty annuncio l'arrivo di un maschietto. Leui e la moglie Roberta Floris, al quarto mese di gravidanza, avranno un bimbo che chiameranno Emilio. Flaherty è già papà di un ragazzo di 28 anni, Andrea.



FORSE UNA FEMMINUCCIA PER FRANCESCO ARCA

Lo aveva annunciato su Facebook scrivendo “Presto in tre”, poi su Twitter ha aggiunto: “Un nuovo sole in arrivo”. Potrebbe essere rosa la cicogna di Francesco Arca e Irene Capuano. L'attore e la compagna diventeranno presto genitori.