Claudia Pandolfi, pancia in vista e cena in famiglia

Il pancione ben in vista adesso non lascia adito ai dubbi. Claudia Pandolfi è in attesa del suo secondo figlio. Immortalata a cena con il compagno e padre del bebè in arrivo, il produttore Marco De Angelis, 39 anni, l'attrice, che compirà 41 il prossimo 17 novembre, mostra finalmente le forme morbide e arrotondate del corpo. Di questa gravidanza, che la coppia ha tenuto segreta il più possibile, poco si sa, ma gli scatti non mentono e il lieto evento sembra molto vicino.