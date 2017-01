Claudia Gerini, scatenata e senza reggiseno allo stadio

12:49 - Allo stadio Olimpico per il match Roma-Atalanta, finito in pareggio 1-1, Claudia Gerini si scatena in tribuna per supportare la sua squadra del cuore. In compagnia di Rosa, la sua prima figlia, si alza in piedi, partecipa ai cori, sventola la sciarpa giallorossa e mostra le sue grazie. Senza reggiseno, con una maglia attillata, che evidenzia le forme del suo décolleté, con tanto di capezzoli a vista.

Altro che tacco dodici, abiti scollati e portamento elegante da red carpet. Per tifare la sua squadra del cuore la famosa attrice romana preferisce un paio di jeans e una comoda maglietta indossata senza niente sotto. Affiancata dalla sua bambina di 11 anni, avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli, dà prova della sua “mascolinità” tra canti e incitamenti, mettendo però a nudo la sua femminilità, mostrando le curve del seno, coperto da una sottilissima maglietta, che lascia intravedere i capezzoli turgidi. Incontenibile, Claudia guarda quasi tutta la partita in piedi mettendo in evidenza anche la sua sexy pancettina con una mossa azzardata.



Rosa guarda la sua mamma divertita. Assenti il compagno di Claudia, Federico Zampaglione, e la loro piccola Linda, avuta nel 2009. Poco distante dall'attrice assiste alla partita anche Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti.