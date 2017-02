Claudia Gerini e Andrea Preti, nessuna crisi... solo baci!

Solo un mese fa Claudia Gerini aveva confessato a Chi che desiderava un periodo di pausa da Andrea Preti. Ma lo stesso settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le foto, che Tgcom24 vi mostra in anteprima esclusiva, della coppia ancora insieme. L'ex naufrago dell'Isola dei famosi e l'attrice si scambiano dolci sorrisi e teneri baci in Abruzzo, dove l'attrice è impegnata a teatro.

Nessuna crisi, o almeno, crisi rientrata per Claudia e Andrea che si scambiano attenzioni e coccole in pubblico. La coppia si frequenta già da tempo, ma non sono mancati momenti di allontamento in cui si pensava fosse tutto finito. E invece Chi li immortala in perfetta armonia pizzicando anche un loro bacio in centro Italia dove Preti ha raggiunto Claudia impegnata a Teatro.