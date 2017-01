Claudia Gerini bollente sotto la doccia

Sexy per eccellenza, intrigante e simpatica, Claudia Gerini tra una doccia hot e un bikini esplosivo ammette al settimanale Novella 2000: “Amo Federico (Zampaglione) alla follia, ma per noi preparare un matrimonio è una noia incredibile”. Fisico scoppiettante, sex appeal e risate, l'attrice incanta quando si infila sotto la doccia in bikini nero.