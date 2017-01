Claudia Galanti, una sirenetta nella grotta azzurra

Purtroppo per lei la vacanza è terminata, proprio domenica. Motivo in più per trovare il modo per renderla speciale. Tra i panorami dei faraglioni, e qualche scatto ripreso in una giornata nuvoloso, Claudia ha trovato il tempo per far volare via il pezzo di sopra del bikini e farsi fotografare.



Per lei è stata una vacanza con le amiche (in uno scatto si vede Raffaella Zardo), raccontata ovviamente via social. E proprio i social le hanno dato qualche grattacapo. Alcuni follower infatti l'hanno criticata, ricordandole le sue dichiarazioni prima della partenza per l'Isola dei Famosi. Lei aveva infatti detto di avere accettato l'offerta "per bisogno [...] per i miei figli. La mia nuova realtà non è fatta di ricchezza ma di sopravvivenza". Parole che, secondo qualcuno, stridevano con le immagini di questi giorni, tra feste e vacanza di lusso. L'hater, si sa, è sempre dietro l'angolo pronto a colpire, ma non sono mancati i fan che hanno difeso la showgirl paraguaiana.