Claudia Galanti torna a sorridere con Tommaso Buti

10:02 - Claudia Galanti torna a sorridere. Dopo l'immensa tragedia che l'ha colpita lo scorso dicembre quando è scomparsa la sua terzogenita Indila Carolina, la showgirl sembra aver ritrovato un po' di serenità al fianco di Tommaso Buti, l'imprenditore con cui si mormorava si stesse frequentando da tempo. Lui sul suo profilo social posta una foto di coppia e cinguetta: “L'amore della mia vita”.

Una dedica semplice, ma diretta e sincera, che fa bene alla Galanti. Come pure i commenti alla foto dei tanti follower che augurano a Claudia di ritrovare, al fianco di Tommaso, la gioia di vivere. Claudia e Tommaso si frequentano dalla scorsa estate e pare che l'amore dell'imprenditore in questo periodo difficile che la showgirl sta attraversando possa essere di grande aiuto. La Galanti si sarebbe rifugiata tra le braccia di Buti portando con sé i due figli, dopo i guai giudiziari che hanno coinvolto il suo ex Arnaud Mimran, arrestato a Parigi lo scorso gennaio.