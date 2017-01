Claudia Galanti sottoveste bollente con seno a vista

Mai un buongiorno potrebbe essere augurato meglio. Claudia Galanti sdraiata ancora sul letto si regala il primo selfie della mattina con una sottoveste in seta dal profilo in pizzo e le curve del seno che a stento restano coperte. Sguardo magnetico e linee sinuose non lasciano indifferenti.

E' super femminile, vanitosa e sprigiona una carica erotica non comune. Ma Claudia è anche una donna materna che ama trascorrere il suo tempo libero con i figli, Tal Harlow e Liam Elijah, e dedicarsi ai fornelli come una donna di altri tempi.



Se solo qualche giorno fa si è concessa quasi una giornata intera in un salone di bellezza per mamme e figlie insieme alla sua bimba (tra maschere, parrucchiere, manicure e pedicure), è da sola sul social che mostra gli scatti più intriganti. Foto di profilo che lasciano intravedere il reggiseno in pizzo indossato sotto una giacca, abiti che mettono a nudo le sue gambe perfette e lingerie raffinata con una comoda scollatura sul décolleté incontenibile lasciano senza fiato. Lei è così, sexy e camaleontica...