Claudia Galanti, scollatura bollente a cena con Belen

Elegante, sportiva, vestita, svestita, mamma, cuoca, socialite, esplosiva e sensuale. Ecco le mille sfaccettature di Claudia Galanti. Sul suo profilo social la showgirl mostra come trascorre il tempo libero con i figli, ma di tanto in tanto spunta qualche scatto mondano e decisamente hot. Eccola a cena con l'amica Belen. Claudia stuzzica i follower con un décolleté bombastico.

Secondo i beninformati continua il tira e molla con Tommaso Buti, ma sui social network Claudia non fa cenno. C'è posto solo per i figli e le amiche più care. Come Belen, con cui ha condiviso una cena sexy tra donne. Per la paraguaiana una scollatura audace che ha risvegliato i fan.