Claudia Galanti, rientro a Milano e movida

Compleanno in salva vip a Milano e ritorno alla quotidianità per Claudia Galanti che è rientrata dalle lunghe vacanze con i figli. La scuola è ricominciata per i bambini e la showgirl ha ripreso a farsi paparazzare per le vie del centro. Con lei il compagno Tommaso Buti, che ha festeggiato il compleanno nel locale di Belen tra amici famosi.