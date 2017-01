Claudia Galanti, retrospettive paradisiache a Porto Cervo

Da Capri a Porto Cervo, proseguono le vacanze di Claudia Galanti all'insegna di mare e scatti sexy. La modella tutta curve regala ai fan l'ennesimo topless di spalle mentre riflette in piscina sdraiata di lato. Schiena inarcata e lato B tonico in primo piano, per una cartolina dalla Sardegna davvero hot.

L'avevamo lasciata solo qualche giorno fa in barca al largo di Capri mentre, seduta a poppa di una barca, sfoggiava le sue conturbanti curve in topless. Volata in Sardegna, cambia lo scenario, ma resta la sostanza. A mollo in piscina con vista mare, la modella paraguaiana lascia a casa il reggiseno e si mostra di spalle. Anche questa volta non svela il décolleté. I fan si devono "accontentare" delle curve perfette del suo sedere. Che non è poco!