Claudia Galanti, punti sul sopracciglio

13:42 - Piccolo incidente per Claudia Galanti che mostra su Instagram il momento in cui un medico le sta mettendo i punti sul sopracciglio. Non sappiamo cosa le sia successo, ma sono tanti i fan che si preoccupano per lei chiedendo spiegazioni. Al momento Claudia non si espone, risponde solo a suon di immagini social. Al parco con i suoi figli Liam e Tal Harlow gioca a calcio e spinge la bimba sull'altalena dimostrando di essere una vera leonessa.

“Un piccolo grande incidente ... #misonofattamale #punti”, scrive ad accompagnare la foto che la ritrae mentre viene medicata. In maglietta, con le mani sulle ginocchia, resta immobile e si lascia ricucire. Un cerotto a coprire la ferita e via... di corsa dai suoi bambini che la aspettano per trascorrere una giornata insieme al parco.



Sempre bellissima, in jeans e maglietta, Claudia si dimostra una madre attenta e premurosa. Dedica le stesse attenzioni a Liam e Tal Harlow (avuti da Arnaud Mimran) con cui poi si siede sul prato per giocare con gli aeroplanini e robot. I cuori posti di fianco alle foto sono solo per i suoi cuccioli. Dopo le voci di un litigio in piena notte con Tommaso Buti, Claudia sembra non volerne sapere di uomini...