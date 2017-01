28 aprile 2015 Claudia Galanti, passeggiata con Tommaso Buti La showgirl paraguaiana pranza col fidanzato e poi compra dei fiori, ma i due non si sfiorano nemmeno Tweet google 0 Invia ad un amico

12:30 - A poco a poco, a piccoli passi Claudia Galanti torna a mostrarsi in pubblico, con i bambini al parco, con le amiche, in televisione e... anche con Tommaso Buti. Eccola per le vie di Milano, prima a pranzo, poi con dei fiori in mano accanto al fidanzato. I due camminano vicini, niente effusioni e niente baci però, solo qualche sorriso ai fotografi. Per ora il dolore per la morte di Indila è per la showgirl ancora troppo presente, col tempo forse...

Ha lasciato la sua casa di Parigi per vivere a Milano. Lontano dal luogo della tragedia e dal padre dei suoi figli, Arnoud Mimran che in questo momento sta affrontando problemi con la giustizia. Per ora Claudia sembra concentrata sui bambini: "Per loro ho desistito dai pensieri proibiti che ho fatto dopo la morte di Indila", ha raccontato di recente al "Maurizio Costanza Show". Per loro va avanti, gioca al parco, sugli autoscontri, per loro è tornata a sorridere... ma solo di giorno: "Di giorno sono solare, ma di notte vado sempre a letto a piangere e penso a lei”... ha aggiunto la showgirl paraguaiana.



Che intanto ha ripreso a postare scatti su Instagram e anche a farsi vedere accanto a Tommaso Buti, il quale non l'ha mai abbandonata dal giorno della tragedia. Accanto a lei, come per le strade di Milano, discreto ma presente in attesa che il dolore della fidanzata si smorzi anche solo un poco...