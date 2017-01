Claudia Galanti, massaggi bollenti fronte e retro e Tommaso Buti fa il "guardone"

Dalla Sardegna alla Versilia senza pause intermedie, miss Galanti continua la sua vacanza marina, con figli, amiche a seguito e Tommaso Buti part time. L'imprenditore infatti appare e scompare nella vita della sexy showgirl. Poche settimana fa si era parlato della loro rottura, Claudia aveva persino incontrato il suo ex Arnaud Mimaran, da poco uscito di prigione, a Parigi e si era addirittura vociferato di una reunion tra i due. Notizie false e tendenziose. Mimran ha negato tutto, annunciando persino un suo prossimo matrimonio con Tamara Pisnoli, sua attuale fidanzata. Poi Buti era ricomparso in Sardegna a fianco della sua bella. Quindi su Instagram lo avevamo visto a Mosca ed ora rieccolo al suo posto. Al fianco di una sexy Galanti, in grande spolvero di curve e forme prorompenti. Coccole, giochi, scherzi e un altissimo tasso di eros in questa vacanza toscana.