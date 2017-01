Claudia Galanti in topless tra le braccia di Tommaso Buti

Curve sinuose, un fisico tonico e un prosperoso seno in topless, che sfida ogni legge di gravità. Claudia Galanti è tornata in piena forma e in barca in Sardegna sfoggia tutta la sua florida bellezza. Con lei riecco apparire Tommaso Buti. Baci, tenerezze e abbracci. "Con Mimran Arnaud a Parigi è stata solo una debolezza...", racconta la showgirl al settimanale "Chi".

Nemmeno una settimana prima l'avevamo lasciata in un parco parigino tra le braccia di Arnaud, il suo ex compagno appena uscito di galera. Anche lì baci, abbracci e tanta complicità. La Galanti e Buti si erano lasciati da poco e tutti gli indizi portavano proprio a un ritorno di fiamma, un ripensamento. Invece eccola, a pochi giorni di distanza in barca sotto il sole della Sardegna mentre bacia appassionatamente Tommaso, riapparso all'improvviso, quasi a ribadire il suo "diritto di prelazione" sulla bella Galanti. Un diritto che esercita senza grossi sforzi dedicando cure, baci e massaggi, a quatto mani, aiutato da un massaggiatore, alla sua sexy musa, che lo delizia con le sue curve strepitose.



E Mimran? "Ho avuto un momento di debolezza. Non vedevo Arnaud da quattro mesi. Mi si è presentato davanti diverso, con gli occhi di un uomo che ha scontato 16 settimane di carcere e ancora deve affrontare un processo", così si è "giustificata" la Galanti al settimanale "Chi". "Siamo andati subito sulla tomba di Indila, poi l'emozione ha fatto il resto". Ovvero quegli abbracci e quei baci che avevano lasciato intendere tutt'altro. "E' stato solo un attimo in cui due persone che si vogliono bene si sono ritrovate e baciate. Poi però ognuno è andato per la sua strada".