24 febbraio 2015 Claudia Galanti: Ho pensato di farla finita. Adesso devo ricominciare"

09:20 - "Dopo la morte di Indila ho deciso di farla finita. Mi ha fermato mio figlio Liam. Ora sto provando a ricominciare". Claudia Galanti affida alle pagine del settimanale "Chi" la prima toccante confessione dopo la scomparsa della sua bambina di soli 8 mesi. E racconta come gli unici momenti di conforto le giungano dai suoi due figli e da Tommaso Buti, l'attuale compagno: "Gli devo tanto".

La showgirl paraguaiana ha trovato solo adesso il coraggio di parlare e di raccontare la sua tragica storia. "Ero a Parigi, la mia bambina, Indila era morta già da qualche settimana quando ho deciso di farla finita. Sono salita in piedi sulla finestra: lo sguardo volava giù e volevo che il mio corpo lo seguisse. Mentre pensavo al salto è entrato mio figlio Liam. Mi ha detto: "mamma". E io mi sono fermata. Ma ho capito che nella mia vita non potrò mai più essere felice".



E tuttavia Claudia ha deciso che deve ricominciare, o almeno provarci: "Non supererò mai questo momento - dice - sono stata in cura e lo sono ancora. Non so quando e come ne uscirò. Ma ho deciso di ricominciare, per il bene dei miei figli. Ho lasciato Parigi e sono tornata a Milano. Ho chiamato a rapporto i miei fratelli e mio padre. Sono tornata una bambina indifesa, senza forza e senza coraggio. Per tanti anni mi sono presa cura di loro, ora sono io che ho bisogno di aiuto. Ho trovato la forza di vivere grazie a Indila. Lei e mia madre dall'alto mi danno la spinta per non mollare".



Ma accanto a lei c'è anche Tommaso Buti, il nuovo compagno: "Gli devo tutto. Mi ha aiutato a capire come dovevo rialzarmi dopo la tragedia di Indila. Ha un cuore immenso. Non mi ha lasciato nel momento in cui stavo precipitando, nel momento in cui volevo farla finita".



Ed è con lui e con le persone che le sono stata accanto in questo tragico periodo che la Galanti sta cercando di ricominciare. I social lo testimoniano. Eccola con Tommaso mentre si scambiano uno sguardo tenero e appassionato: "L'amore della mia vita”, scrive lui, poi in un selfie in compagnia al ristorante. E ancora una foto stesa sulle gambe dell'amico Gabriele Parpiglia e una in montagna abbracciata all'amica Jane. I fan di Claudia non vedevano l'ora di “riabbracciarla” virtualmente e così si scatenano nei commenti. “Aspettavo di avere qualche sua notizia.. Spero di vederla presto sorridere! Un bacio Claudia” scrive un follower e un altro aggiunge: “Dev'essere dura per lei ma gli altri bimbi le daranno la forza”.



In quanto all'ex compagno Arnaud Mimran Claudia dice: "Abbiamo vissuto una storia d'amore fatta di tanti eccessi. Eravamo all'inferno. Io volevo scappare. Se tornassi indietro non rifarei tante cose. Mi sono pentita di aver mostrato forse un mondo che non era reale. Oggi sono cambiata. Mi guardo indietro e mi pento. Ma quando penso ad Arnaud e leggo le accuse che gli muovono non rivedo la persona con cui ho fatto tre figli".