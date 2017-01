Claudia Galanti e Tommaso Buti amoreggiano in mare in Sardegna

Sardegna, Versilia, Sardegna. Riecco Claudia Galanti e Tommaso Buti in vacanza tra acrobazie erotiche in mare, mani che si sfiorano, labbra a labbra appassionate. La prima estate da innamorati della showgirl paraguaiana e l'imprenditore va in scena nelle acque cristalline della Sardegna dove i due si scambiano tenerezze in mare.

Claudia che non si stacca mai dai suoi figli, Tal e Liam (sul suo profilo social gioca ai pirati, cucina la pizza, si diverte con la sabbia), ha al suo fianco Tommaso che anche nei momenti più bui non l'ha mai lasciata sola. In mare si rilassano e si scambiano tenere effusioni tra mani che si incrociano e corpi che si toccano. La Galanti florida e sorridente si lascia andare tra le braccia dell'imprenditore che non ha occhi che per la bella modella.