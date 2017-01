15 dicembre 2014 Claudia Galanti, dopo la morte di Indila, la vita deve andare avanti... per Liam e Tal Harlow La showgirl paraguaiana decora l'albero di Natale con il suo primogenito e l'amica Alessandra Garry, che posta lo scatto su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:32 - "E poi accadono piccole inaspettate magie... Io, Liam e la mamma @claudiagalanti facciamo l'albero". La vita va avanti, anche per chi ha subito una immensa tragedia come la morte di un figlio. A scrivere e a postare uno scatto su Instagram è Alessandra Garry grande amica della Galanti, che ha da poco perso la sua Indila. Nella foto Claudia e la sua amica decorano l'albero con Liam. Per lui e per Tal Harlow, la secondogenita si torna a vivere...

Indila avrebbe compiuto 9 mesi il 21 dicembre. Se n'è andata prima, nella notte tra il 2 e il 3 "a causa di un batterio sanguigno... un'infezione batteriologica...", come specificano Galanti e il compagno Arnaud Mimran in un comunicato stampa, e nessuno ha potuto fare niente per salvarla. Il dolore per la perdita di un figlio non può essere spiegato, è immenso e inestinguibile e i genitori si sono chiusi nel loro sconforto per due settimane, attorniati solo dalle persone più care, amici e familiari, che non li hanno lasciati soli un istante.



Ma tra poco è Natale e Claudia e Mimran devono pensare anche agli altri due bambini, ancora troppo piccoli per capire davvero la tragedia che si è compiuta attorno a loro e desiderosi solo di avere la loro festa, i loro regali, la loro parte di felicità, per il solo fatto di essere bambini. Per loro è necessario tornare a vivere, alzarsi la mattina e ricominciare con piccoli gesti quotidiani, che parlano di normalità, di serenità, di vita che va avanti... Decorare un grosso albero di Natale nel salotto di casa a Parigi è un primo passo. Con Indila nel cuore.