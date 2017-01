Claudia Galanti, décolleté e fondoschiena in vista

Disinvolta e bellissima. Claudia Galanti in Sardegna offre un siparietto piccante ai flash di “Settimanale Nuovo”: prima giocando con la figlia Tal resta con le chiappe nude al vento, poi per prendere il sole sulla schiena e farsi spalmare bene la crema finisce per mostrare uno splendido topless.

Gioca con i figli Tal e Liam sulla spiaggia della Costa Smeralda: la bambina le abbassa lo slip e Claudia resta con il fondoschiena nudo per pochi istanti prima di accorgersene e ricomporsi. Struccata, con i capelli sciolti, un microbikini dalle tinte calde, la Galanti sorride e si diverte.



Con loro c'è anche Tommaso Buti. La relazione con l'imprenditore ha visto alti e bassi continui, tanto che da tempo non si vedevano insieme. Ora però è proprio lui che si preoccupa di spalmare la crema solare sulla schiena della showgirl. Prima un siparietto piccante con il reggiseno in mare, poi si slaccia il bikini per stendersi al sole. Ed ecco che i flash intercettano il topless della Galanti più sexy che mai.