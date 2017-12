Claudia Galanti: "Con Arnaud ora va tutto bene, lo vedo spesso a Parigi"

Bella senza fare sport. Con un'unica passione: la cucina e il vino rosso. Claudia Galanti è sempre impeccabile. Anche se la sua vita negli ultimi due anni è stata stravolta non ha mai rinunciato al culto del bello e del lusso. Tanto che è stata scelta come testimone da Hemeras Boutique House. Intanto a Tgcom24 racconta per la prima volta il rapporto ritrovato con Arnaud Mimran : "Lo vedo spesso a Parigi con i nostri figli".

Claudia come è questa nuova avventura?

Sono testimonial di un marchio legato al lusso, è un progetto molto innovativo. All'estero esiste già, in Italia invece è una novità assoluta. E' un Network Hotel nel centro di Milano, Firenze e Roma: appartamenti di design che garantiscono privacy e comfort. Il concetto mi piace tantissimo. E' come stare a casa ma con i tutti i servizi di un hotel a 5 stelle. Qualunque cosa tu voglia, alzi il telefono e arriva.

Cos'è per te il lusso?

La comodità prima di tutto. Il lusso per me è avere un telefono, chiamare e poter avere qualunque cosa io desideri.

Hai una passione per la cucina... ce la racconti?

Faccio dei corsi da una vita e ultimamente ho deciso di farli in modo professionale perché voglio trasformare questa mia grande passione in un mestiere. Adesso mi sono affidata a una accademia. Ma di corsi di sushi ne ho fatti almeno un migliaio. La cucina per me è terapia, è relax. Non mi fa pensare a niente. E mi piacerebbe tanto trasferire in tv questa passione.

Cosa farai per le vacanze natalizie?

Vado in montagna con i miei bambini, non vedo l'ora. E' il mio luogo ideale, fa freddo e non esco mai. Casa, camino, figli...





Niente uomini?

(ride, ndr) Ecco la famosa domanda. C'è posto solo per i miei figli. I bambini e qualche ammiratore, qualche fiore mi arriva... Mi piace essere corteggiata....



Come sei cambiata in questi anni ultimi due anni?

Sono un po' più chiusa, meno sociale, meno mondana. Più focalizzata sulle cose che mi rendono non dico felice ma almeno serena. Una Claudia diversa, con tanti amici.

Sei stata a Parigi ultimamente, hai rivisto il tuo ex Arnaud Mimran?

Sì. I bambini lo vedono spesso in mia presenza, spero che finisca prima o poi questo incubo. Non è facile per una famiglia attraversare questo dramma. Si fa quello che si può e si va avanti. Sono forte, sono sempre presente con i miei figli. Quando il papà prima o poi potrà lo sarà anche lui.

Come fai ad essere sempre così bella?

Tanto vino rosso (ride, ndr) e niente sport. Mi piace solo sciare. Mangio tutto e non sto attenta, devo ringraziare solo il mio metabolismo. Prima o poi dovrò impegnarmi... ero molto sportiva, ma da due anni mi sono fermata. Ho cambiato stile di vita.