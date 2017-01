Claudia Galanti, bikini col broncio

13:14 - Bellissima e sexy in bikini con un micro reggiseno che lascia quasi scoperto il seno ma con un broncio più che eloquente. Claudia Galanti posta nuovi scatti social dal suo buen retiro in Sardegna, ma qualcosa non va. Tommaso Buti infatti se ne è andato. Dal suo profilo Instagram si apprende che si trova in Russia...

Sarà questo che rende così triste e arrabbiata la showgirl paraguaiana? Tommaso, con il quale la Galanti aveva rotto poche settimane fa, era infatti ricomparso all'improvviso tra le braccia della sua bella proprio in Sardegna. Relazione ricucita insomma. Proprio all'indomani del gossip che voleva una reunion tra Claudia e il suo ex compagno Arnaud Mimran. Che invece ha subito fatto sapere di non avere nessuna intenzione id tornare con la madre dei suoi bambini e di volere addirittura sposare Tamara Pisnoli, sua attuale fidanzata, già dopo l'estate per fare un figlio con lei. Insomma nessun ritorno di fiamma. Claudia si era tuttavia consolata tr ale braccia forti di Buti, il quale però ha fatto solo una toccata e fuga a Porto Cervo, dove la Galanti si è ormai stabilita da qualche settimana con i bambini. Sul suo Instagram ecco comparire infatti scatti da Mosca. Viaggio di lavoro o ennesima fuga dalla sua bella?