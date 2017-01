Claudia Galanti-Arnaud Mimran di nuovo insieme a Parigi

Gli scatti del settimanale Chi non mentono, anche se adesso la showgirl si trova in Sardegna.

Nelle foto, che probabilmente risalgono a prima della partenza per Porto Cervo, Claudia e Arnaud si scambiano baci e abbracci sancendo una ritrovata unione. La Galanti è volata a Parigi non appena saputo della scarcerazione del suo ex, che da tre mesi ormai era in carcere per truffa ai danni dello Stato francese. Per Arnaud c'è il divieto assoluto di espatrio e allora è stata lei ad andare da lui con i due figli, Liam e Tal.



Prima i due si sono recati insieme al cimitero sulla tomba della piccola Indila, la loro ultimogenita scomparsa improvvisamente il dicembre scorso. Poi eccoli passeggiare per il Bois di Boulogne, come una volta e baciarsi ed abbracciarsi come se tra loro fosse riscoppiata la passione di un tempo.



Eppure tante restano le incognite, tanti gli interrogativi. Tra Claudia e Arnaud la relazione era giunta al capolinea già lo scorso anno, prima della morte di Indila. Lui aveva allacciato una love story con Tamara Pisnoli, lei con Tommaso Buti. Poi la tragedia. Mimran che finisce in carcere. La Galanti e Buti che sembrano essersi lasciati e poi la showgirl che piano piano torna a vivere e ricompare sui social, con le amiche, in Sardegna. Infine riecco comparire anche Tommaso Buti, che posta uno scatto di Claudia sul suo profilo Instagram...E' in Sardegna anche lui.

Il mistero si infittisce.