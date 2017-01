26 novembre 2014 Claudia Galanti alle Seychelles con qualche chilo in più sui fianchi e sul lato B Il suo ex Arnaud Mimran è a Dubai con i bambini e Tamara Pisnoli Tweet google 0 Invia ad un amico

14:05 - In vacanza alle Seychelles con le amiche, Claudia Galanti si rinfresca con un bagno mattutino mettendo in mostra le curve del suo lato B con uno scatto di spalle. Con un costume che si perde tra le natiche e con qualche chiletto in più, è una mamma super sexy. Voglia di mare anche per Arnaud Mimran che vola a Dubai con i bambini e Tamara Pisnoli.

E' una "fuga" di sole donne quella che Claudia si sta concedendo in un vero e proprio paradiso terrestre. Brindisi, cene a base di sushi, passeggiate sulla spiaggia e qualche bagno per rigenerarsi e mettere in mostra la sua statuaria bellezza. Leggermente arrotondata sui fianchi e sul sedere, sicuramente merito dei manicaretti che cucina per sé e i suoi figli e che mostra su Instagram, resta sempre una donna affascinante e dal fisico invidiabile.



Ovviamente, nemmeno all'occhio clinico dei fan è sfuggito qualche chilo di troppo, ma nessuna critica, anzi per la modella e madre di tre bimbi i complimenti si sprecano. E qualcuno osa addirittura un confronto tra il suo lato B e quello di Tamara Pisnoli, anche lei in costume a Dubai insieme ad Arnaud Mimran e ai figli di lui e della bellezza paraguaiana.



Secondo Diva e Donna Claudia pochi giorni fa avrebbe voluto riavvicinarsi al padre dei suoi figli, che solo qualche settimana fa dichiarò di amarla ancora e che era pronto a darle tutto quel che desiderava. Ma se i due si cercano e si vogliono, perché lei è al mare con le amiche e lui a Dubai teneramente abbracciato alla Pisnoli? E soprattutto, perché, secondo indiscrezioni, la Galanti ha chiesto a Mimran di renderle i lampadari della casa di Parigi?