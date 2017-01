Claudia Andreatti, una ex miss al top

Classe 1987 e la corona di Miss Italia nel 2006, Claudia Andreatti, una delle poche miss nella storia del concorso a conquistare il titolo con un look molto "mascolino", portando i capelli molto corti, sfoggia le sue curve, che al contrario, sono sempre molto "femminili". In Kenya in bikini la conduttrice mostra le stesse forme toniche e sinuose che dieci anni fa le regalarono il podio tra le più belle d'Italia.