Cindy Crawford, Nicole Kidman... sexy cinquantenni alla prova bikini

A postare orgoglioso su Instagram uno scatto in stile "Blue Lagoon", Laguna Blu, di sua moglie Cindy Crawford, 50 anni, è Rande Gerber. La splendida modella indossa un bikini nero ed emerge dalle limpide acque di una località paradisiaca alle Bahamas... bella e perfetta come se il tempo si fosse fermato a dieci anni fa. Lo stesso vale per la bionda Nicole Kidman, in copertina sul magazine australiano New Idea in un due pezzi floreale: "Amazing body at 48", si legge nel titolo. Ha compiuto 52 anni il 29 marzo invece Elle Macpherson, che con uno scatto in slip e t-shirt ringrazia tutti per gli auguri e dimostra che "The Body" è più in forma che mai. Incredibilmente sexy a 52 anni è anche Yoland Foster-Hadid, mamma di Gigi e Bella Hadid, e star di The Real Housewives of Beverly Hills, che da Tahiti posta alcuni scatti mozzafiato in costume, da far impallidire anche le sue due splendide figlie. Compleanno con 50 candeline invece per Ana Laura Ribas, che dal suo Paese natale, il Brasile condivide il suo primo bikini estivo.