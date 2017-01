Cindy Crawford alla soglia dei 50, tour promozionale per il suo libro

Tra pochi mesi spegnerà 50 candeline, ma Cindy Crawford ha fatto un patto col diavolo e il suo fisico mozzafiato fa invidia a una teenager. In tour per il mondo per presentare il suo nuovo libro "BeComing by Cindy Crawford", la top model sfoggia curve sensuali. Il marito Randi Gerber la segue su e giù dagli aerei a firmare copie in libreria.