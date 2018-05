Cicogne in volo, quante vip in dolce attesa!

Baby shower in grande stile per Eva Longoria e Jose Antonio Baston, in attesa del loro primo figlio. Pancione in primo piano, fasciato da un abito bianco e tanti ospiti vip per celebrare la futura mamma. Restando Oltreoceano si avvicina la data di scadenza anche per Hilaria Baldwin, moglie di Alec, che presto darà alla luce il loro quarto figlio. Sempre atletica Hilaria non rinuncia alle sue sessioni di yoga quotidiane. Bella da far paura anche l'angelo di Victoria 's Secret Candice Swanepoel che svela le sue forme materne completamente nuda. La top model ha già un bambino, Anacã, nato nell'ottobre del 2016. Seconda gravidanza agli sgoccioli anche per la collega Miranda Kerr. La modella aveva annunciato di aspettare il primo figlio dall'imprenditore Evan Spiegel lo scorso novembre. Anche lei ha già un bimbo, Flynn Christopher Blanchard Bloom, nato nel 2011.



Tra le future mamme vip italiane c'è una Nicoletta Romanoff, in attesa del suo quarto figlio, il primo con il compagno Federico Alverà. La giovanissima Natalia, che tra pochi giorni renderà Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni e Beatrice Borromeo, in attesa del suo secondo figlio. Pancione lievitato anche per Deniz Akalin, compagna di Andrea Agnelli. La coppia, immortalata da "Diva e Donna", passeggia con la piccola Livia Selin, nata il 22 aprile 2017. Curve materne svelate anche per l'attrice Myriam Catania in attesa del suo secondo bambino.



Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, dovrà aspettare agosto per conoscere i suoi due gemellini. Intanto inganna l'attesa assaporando gelato di prima mattina.



Hanno da poco annunciato la loro gravidanza Pippa Middleton e Alessia Izzo. Pippa, diventata da poco zia per la terza volta, è alla sua prima esperienza. Lo stesso vale per la figlia di Biagio Izzo, in attesa del primo maschietto da Danilo Brugia, che diventerà padre per la terza volta. L'attore ha già due bambini, Emiliano e Mattia avuto dalla precedente unione. Per entrambe il parto è previsto in ottobre.