Cicogne in volo: guarda le vip in dolce attesa

Le mogli dei calciatori Montolivo e Antonelli stanno facendo il countdown per poter tenere tra le braccia le loro piccole in arrivo, ma altre vip sono in dolce attesa e il pancino è in crescita libera. Da Federica Nargi a Cecilia Capriotti, passando per Bar Refaeli, Behati Prinsloo e Candice Swanepoel, guarda quante cicogne in volo...