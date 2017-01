Cicliste sexy e agguerrite per 12 mesi

12:23 - Corpi scolpiti, muscoli tonici, addominali scultorei. Arrivano, come ogni anno, le cicliste del Calendario Cyclepassion. Atlete agguerrite e determinate sulle loro due ruote da una parte, sexy e ammiccanti, ma serie e impegnate mentre si allenano in palestra dall'altra. 12 mesi a doppio binario per scoprire alcune delle campionesse "su pedali" più sensuali d'Europa.

“Train hard and race even harder“ il tema dell'edizione 2015 dell'annuario, che quest'anno spegne 10 candeline: allenarsi sodo e gareggiare in egual modo, se non di più. E così eccole le otto cicliste immortalate dall'obiettivo di Daniel Geiger, mentre si preparano e si allenano tra pesi e esercizi in palestra, sudate e affaticate, i muscoli levigati. Poi rieccole sui percorsi delle loro specialità, coperte di fango, su roccia o su strada, nei boschi o mentre tagliano il nastro della vittoria. Tra le protagoniste ci sono Manon Carpenter, campionessa mondiale 2014 di MTB Downhill e poi la moglie di Tony Gallopin, Marion Rousse, campionessa nazionale 2012. In copertina la tedesca Sophia Wiedenroth, specialista di enduro, coperta di fango mentre è in "pista" e super sexy mentre solleva un bilanciere. Il calendario costa 39 euro ed è ordinabile sul sito cyclepassione.com.