Chuando Tan, il modello asiatico che ha sconfitto il tempo

Cinquant'anni e non dimostrarli. E' la fortuna di Chuando Tan, ex modello con la passione per la fotografia. Su Instagram una sequenza di scatti in cui mette in luce i suoi muscoli scultorei, un viso da ragazzino e una folta capigliatura nera. Soprannominato il Dorian Gray dell'Estremo Oriente, svela i suoi segreti di eterna giovinezza...