Christian Vieri single, sui social niente più donne

Prima a Miami a fare il tifo per l'amico Fabio Fognini, insieme all'inseparabile Davide Bombardini, poi il rientro a Milano, ma sempre senza donne al suo fianco. Christian Vieri è tornato ufficialmente single e dal suo profilo social sono scomparse le foto sexy della fidanzata modella Jazzma Kendrick. Al posto degli scatti bollenti in bikini e della passione di coppia, troviamo solo comitive di amici...

Sul profilo di Jazzma invece ritroviamo le immagini ad alto tasso erotico della modella in due pezzi succinti mentre balla o mostra le sue curve paradiasiache ai follower. Un giorno fa però è sbarcata pure lei a Milano. Proprio come Vieri. Che la crisi di coppia sia rientrata e i due si stiano frequentando ancora pur non postando più nulla?