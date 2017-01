Christian Vieri marca a vista Gloria Patrizi

12:39 - Sciupafemmine quasi di professione, Bobo Vieri, di passaggio in Italia, pare abbia puntato gli occhi su Gloria Patrizi, fresca di rottura con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. L'ex calciatore e l'ex playmate sono stati prima pizzicati a cena insieme in un noto ristorante milanese e poi al Just Cavalli in occasione del dj set di Paris Hilton. I due ancora non si sbilanciano pubblicamente, ma c'è chi giura che si frequentino...

Al momento sull'Instagram di Bobo non ci sono indizi. Solo un selfie a tre che li ritrae insieme e neanche troppo vicini, ma il settimanale Chi sostiene che i due abbiano consumato una cena intima a El Carnicero e Tgcom24 li ha visti nel locale di Roberto Cavalli in occasione della settimana della moda uomo nel capoluogo meneghino.



Vieri, a 41 anni, resta un eterno giocherellone, ma anche un noto tombeur de femmes. Che Gloria Patrizi sia la sua nuova "preda" è ancora presto da dire, ma è lampante che l'ex calciatore nutra un certo interesse nei confronti dell'ex coniglietta 28enne.