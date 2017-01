Christian Vieri: "Elisabetta Canalis mi inseguiva per pestarmi...!"

Elisabetta Canalis? Mi inseguiva in strada per pestarmi", è Christian Vieri a raccontarlo a Vanity Fair, ed è tutto vero, come spiega nella sua autobiografia "Chiamatemi Bomber". "Nella vita ho avuto solo due fidanzate, sono stato tre anni con Elisabetta e cinque con Melissa (Satta, ndr)". La fedeltà però non è mai stato il suo forte: "Credo di averla esasperata, mi fece anche la fiancata della mia nuova Porsche con la chiave".

Particolari inediti e piccanti della vita di un Bomber amante delle donne: "A partire dai 18 anni ho fatto sesso quasi tutti i giorni. anche con più donne alla volta. Amo le donne e qui a Miami (dove vive adesso, ndr) vorrei andare a vivere con quattro o cinque...". Le donne della sua vita però sono state solo due: "Elisabetta l'avevo vista a Striscia, è stata una visione, ero imbambolato".



A presentarli ci ha pensato Iacchetti, amico di Ciccio Colonnese (compagno di squadra dell'Inter). "La fedeltà mi ha pesato soprattutto all'inizio, infatti è stata Elisabetta a incazzarsi e quanto: mi inseguiva in strada per pestarmi". Tipetto irascibile e particolarmente vendicativo come sembra dai racconti di Bobo. Del resto la bella ex velina, diventata mamma da pochi mesi, è sempre stata una tipa tosta, sportiva e fanatica di allenamenti di Krav Maga, disciplina orientale utilizzata anche per difendersi. quelle inventate sono state poche, è quasi tutto vero ciò che avete letto sui giornali di gossip".



"Melissa invece l'ho lasciata io. Alla fine non ero più innamorato, succede. Sono felice che oggi abbiano trovato la serenità con altri e siano diventate due splendide madri". Adesso toccherebbe a lui, al Bomber sciupafemmine, mettere su famiglia: "Io una famiglia e dei figli li desidero, ma se la cerchi non la trovi e poi sono molto difficile, un rompicoglioni".