Chrissy Teigen mostra le smagliature

12:01 - Qualche settimana fa si è mostrata in topless durante una vacanza al mare con il marito, un famoso cantante, pianista, musicista americano. Ora sul suo profilo Instagram, seguitissimo, posta lo scatto delle sue cosce e scherza sulle smagliature. E' una modella che vanta diverse cover di Sport Illustrated Swimsuit, eppure non nasconde i suoi difetti apparendo ancora più affascinante. Si tratta di Chrissy Teigen, moglie di John Legend.

Sposata da meno di due anni, il matrimonio è stato celebrato a Como, Chrissy sta conquistando sempre più fama e non solo grazie al marito. Cinguetta parecchio e si fa notare dai follower per le sue “uscite”. Sexy e accattivante, dopo aver conquistato diverse copertine per il suo fisico, ora conquista i social con i suoi tweet.



Sul suo profilo posta lo scatto delle sue cosce in primo piano: si è fatta male urtando i cassetti della cucina e alcuni lividi sono evidenti. Ma la Teigen si sofferma anche sulle smagliature attirando l'attenzione dei fan che apprezzano la sua sincerità e la riempiono di complimenti.