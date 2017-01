Chrissy Teigen: in forma dopo il parto? Le vip un cattivo esempio

Bella, sexy, mamma amorevole e moglie perfetta, ha appena pubblicato il suo secondo libro di ricette e quindi è pure brava a cucinare, ma Chrissy Teigen ammette che i vip hanno molti aiuti. Per questo è tornata in formissima a pochi mesi dal parto (Luna ha 7 mesi) ed è pronta a fare la mamma surrogata per Kim Kardashian. “Abbiamo dietologi, nutrizionisti, diete, tate... Ci sono persone che ci rendono possibile tornare in forma prestissimo”.

Onesta e schietta la moglie di John Legend ammette che dopo la gravidanza è facile entrare in un periodo buio. Colpa degli ormoni e dei cambiamenti, non è raro entrare in un periodo di depressione. Chi è famoso ha più aiuti, ha tutto quello che serve per rimettersi in forma, recuperare le forze e mostrarsi bene. La Teigen ammette che da quando è diventata mamma i tempi sono cambiati e anche le sue ricette casalinghe si sono modificate di conseguenza. Resta comunque un'ottima cuoca visto che ha appena pubblicato il suo secondo libro di ricette. La maternità è stata per lei un momento d'oro, tanto da volerlo replicare presto. E a Kim Kardashian che cercava una madre surrogata, Chrissy ha detto di essere disponibile a prestare il suo grembo.