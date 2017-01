Chrissy Teigen e John Legend in dolce attesa

Siamo in attesa” è l'emozionato annuncio social di John Legend che arriva poco dopo quello della moglie Chrissy Teigen: "John e io siamo così felici di annunciarvi la nostra dolce attesa. Come molti di voi sanno, abbiamo cercato di avere un bambino da un po' di tempo. Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta e non vediamo l'ora di far nascere il nostro bambino e far crescere la nostra famiglia. Siamo così eccitati che sta finalmente avvenendo".