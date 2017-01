Chiara Maci e Filippo La Mantia, un'estate insieme ma ora c'è la prima foto di coppia

Al calare dell'estate Chiara Maci esce allo scoperto sul social e pubblica uno scatto "di famiglia" con Filippo La Mantia e la piccola Bianca. Che tra la food-blogger e il cuoco ci fosse una storia non è un segreto, ma ora Chiara è pronta per le presentazioni ufficiali su Instagram, mostrando qualcosina di più delle loro mani che si intrecciano. I due hanno trascorso tutta l'estate insieme tra Puglia e Campania.

"Someone is in love", cinguettava la Maci a fine giugno mostrando la sua mano appoggiata su quella del cuoco siciliano. Da quel momento l'hashtag noidue è sempre stato presente sul profilo della blogger.



Ma tutti i fan della coppia che si aspettavano foto romantiche ... sono rimasti a bocca asciutta nonostante i due abbiano trascorso le vacanze insieme tra masserie in Puglia e cenette a lume di candela a Capri e non solo. Poi, un giorno fa ad Amalfi, la mano di Chiara si posa nuovamente su quella di Filippo per una colazione a due ed ora, prima di tornare a Milano, dove vivono entrambi, eccoli di schiena, insieme, a bordo piscina, con la figlia di lei.