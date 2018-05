Chiara Maci e Filippo La Mantia, a Palermo il battesimo di Andrea

"Per una volta non so cosa scrivere. Il regalo più bello per la festa della mamma è la mia famiglia. Grazie a tutti, è stato un giorno speciale", cinguetta la Maci su Instagram in una giornata carica di felicità. Dalla piovosa Milano alla soleggiata Palermo, città dello chef, per celebrare il primo sacramento del bambino. E poi tutti a far festa in una splendida location immersa nel verde con, neanche a dirlo, ottimo cibo e ... un musicista d'eccezione, Filippo La Mantia.