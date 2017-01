Chiara Giordano e Michele Cascavilla, shopping a Roma

Sbarazzina, sorridente e con aria divertita, Chiara Giordano si dedica allo shopping romano e si fa consigliare dal nuovo compagno. I due sembrano affiatatissimi e anche lo struscio per le boutique si trasforma in un momento di felicità per la coppia. Poi via di corsa sul taxi. Rigorosamente insieme e in fuga d'amore...