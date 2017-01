Chiara Giordano, baci e abbracci con l'attore Dino Santoro, che tanto somiglia a Raoul Bova

Si abbracciano nella notte romana, un elegante cappottino bon ton lei, un giubbotto di pelle sportivo lui, salgono in macchina, un bacio poi a casa di lui, come mostrano gli scatti di Chi. Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova non ha nulla da nascondere. E' innamorata. E' l'uomo misterioso che le sta facendo battere il cuore assomiglia tremendamente all'ex marito....

Lui è l'attore 36enne Dino Santoro, capelli ricci, barba sfatta, volto mediterraneo e un look da poeta maledetto. Ma a Roul Bova, per una serie di incredibili coincidenze, il nuovo amore di Chiara Giordano è legato non solo per una somiglianza fisica. La sua ex storica infatti è stata la bellissima attrice romena Ana Caterina Morariu, che guarda caso con il sex symbol della tv italiana ha lavorato in una serie tv, qualche anno fa. Nella trama i due si innamoravano perdutamente e anche fuori dal set si era mormorato di una simpatia tra Bova e la Morariu. Poi nulla più. Una storia di destini incrociatisi casualmente nel corso della vita. Quel che è certo è che adesso ognuno di loro ha a cuore solo il proprio di destino. Che per Chiara significa aver finalmente trovato un uomo che le fa di nuovo batter il cuore. Il resto non conta. Il passato Chiara se l'è buttato alle spalle...Adesso ha solo voglia di vivere nel presente...il suo destino.