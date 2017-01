Chiara Francini, seria e paffutella al suo primo compleanno

Chiara, simpatica e brava come poche, tra primi piani e immagini delle vacanze appena trascorse tra l'Europa e New York, pubblica una foto di quando era piccina davanti a una torta tutta panna e bignè, vicino al papà. "Questo è il mio babbo. Bellissimo. Notare da chi ho preso il sense of humor. La candelina era spenta. Egli si prendeva gioco di me dicendomi di soffiare! La mia espressione dice tutto", ironizza a margine dello scatto. I più attenti l'avranno riconosciuta subito: labbra e occhi sono unici.



Di anni ne sono passati quasi trentacinque e quella bimba così seria, ora con un solo sguardo è capace di far sorridere l'Italia intera. Ma c'è anche di più. C'è un fisico sexy, fasciato dai suoi abiti neri dei suoi stilisti preferiti, ci sono capelli rossi che le sfiorano le spalle, pose sensuali, scatti esilaranti e anche selfie di coppia, tutto sul suo profilo Instagram. E poi c'è la "Foto annuale franciniana in costume" in cui Chiara si mostra con un bikini fiorato che mette in evidenza le sue curve conturbanti e una carnagione vellutata con tanto di descrizione personale: "Una simpatica ricorrenza a cui tutti noi siamo tanto affezionati. Lo spiegone: il fiore l'ho trovato in un vaso in camera, mi faceva un po' Gauguin e me lo son messo in capo, mi pareva stesse bene. Ero spiaccicata al muro sulle punte fingendo scioltezza, la luce era bellissima ma praticamente mi accecava. Da qui l'espressione poetica. È stato veloce ma mi sono impegnata assai. La foto è molto anni 80. Non dite che non vi voglio bene. Forse ce ne sarà una seconda. Ma non posso assicurarlo. Credo magnerete sereni lo stesso".