Chiara Ferragni svela il perché del pancino "mini" al settimo mese

Raggiante e in formissima, Chiara Ferragni da Los Angeles mostra orgogliosa le forme lievitate e i chiletti in più: "27 settimana e mezzo (7 mesi) e Leo pesa più di un chilo adesso (mentre io ne ho già presi otto)". Un pancino appena accennato che preoccupa i suoi follower. La futura mamma, però, li tranquillizza: "La mia pancia non è ancora grossa, ma ho ancora quasi tre mesi davanti".