Chiara Ferragni si spoglia... non solo per Fedez

Inversione di tendenza per la it girl più famosa del momento. Chiara Ferragni cambia marcia e dagli scatti da brava ragazza passa ai selfie bollenti dove gli abiti da pubblicizzare sono pochi e la pelle nuda è tanta. La fidanzata di Fedez si lancia e sul suo profilo Instagram inaugura un nuovo mood sexy e hot in topless e corpo nudo.

Pendolare tra l'Italia e gli Stati Uniti, poco prima di volare in America Chiara si è lasciata andare agli scatti provocanti. Prima in biancheria intima, con un paio di culotte e un microreggiseno, commentando che lei adora questo completino (avendo il seno piccolo), poi si leva i veli e resta seminuda tra le lenzuola. In topless con i jeans o svestita davanti allo specchio, la Ferragni fa impazzire non solo Fedez.