Chiara Ferragni incinta nasconde le curve a Los Angeles

Le foto di Fedez e della Ferragni ottengono sempre una pioggia di like: insieme nella vasca o abbracciati mezzi nudi davanti allo specchio non importa. Ciò che conta è scatenare i fan e la blogger più famosa del pianeta e il rapper di successo sanno riuscirci proprio bene.



In questi giorni Fedez è incollato a Milano per motivi di lavoro; mentre la dolce Chiara è volata in California. Gli scatti della blogger Oltreoceano sono all'insegna di un look più morbido: salopette, gonna a portafoglio e mise intriganti che lasciano intravedere piccolissime curve.



Ancora presto per vedere un pancione sbucare dagli outfit della Ferragni e i fan si interrogano su come e quando sarà l'annuncio ufficiale della coppia. Vorranno stupire, ma cosa avranno in mente?